Inter, sguardo al Benevento: Conte in tribuna, ci saranno Lukaku e Hakimi

Dopo l’abbuffata di gioia per il derby vinto, l’Inter di Antonio Conte è pronta a tornare al lavoro per preparare la sfida contro il Benevento. Come riporta Tuttosport, l’allenatore nerazzurro sconterà sabato sera la prima delle due giornate di squalifica. Ci saranno, invece, Lukaku e Hakimi, dato che, causa squalifica, non saranno presenti nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus:

“Oggi inizierà quindi la preparazione per la sfida di sabato sera a San Siro contro il Benevento. Partita che Conte dovrà seguire dalla tribuna in quanto squalificato per due giornate. Giocheranno invece Lukaku e Hakimi: entrambi, infatti, salteranno per squalifica la semifinale d’andata in programma martedì 2 febbraio”, si legge.

(Fonte: Tuttosport)