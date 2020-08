Adani: “Inter-Shakhtar? Nerazzurri superiori in un aspetto. In semifinale è arrivato il meglio”

“Qualità dimostrata costantemente, giocano insieme da tempo”. Così Lele Adani ha parlato della rivale per la semifinale di Europa League dell’Inter. “Cambiano i terzini ma sono comunque importanti e sono una squadra matura. In Europa chi è andato avanti è chi ha fatto gioco. Anche lo Shakhtar fa calcio. Inter superiore nell’esperienza e capace di gestire i ritmi, poi bisogna dimostrarlo. Tutte e quattro le semifinaliste hanno vinto questa competizione, è arrivato in questo finale il meglio“, ha sottolineato l’opinionista di Skysport.

(Fonte: SS24)