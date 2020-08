Inter-Shakhtar, arbitra il polacco Marciniak: Gil al VAR, ecco la designazione completa

La UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per la semifinale in gara secca di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk, in programma lunedì sera alle 21 alla Dusseldorf Arena. Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere la sfida, mentre al VAR ci sarà il suo connazionale Pawel Gil. Di seguito la designazione completa:

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti: Paweł Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)

VAR: Pawel Gil (POL)

Assistante VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Quarto uomo: William Collum (SCO)