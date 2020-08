TS, le pagelle di Inter-Shakhtar: Lautaro il migliore, Brozovic alla Arsenio Lupin. E Barella…

Serata perfetta per l’Inter che stende con un netto 5-0 lo Shakhtar Donetsk e approda in finale di Europa League. Tuttosport dà voti alti a quasi tutti i giocatori nerazzurri, con special menzione per Lautaro Martinez, il migliore con 8,5: “Di testa, trasforma il cioccolatino di Barella e può finalmente dedicare una rete al figlio in arrivo (non segnava dal 2-0 al Napoli). Nella ripresa prima con un altro colpo di bravura costringe Pyatov alla più bella parata della serata, poi chiude i giochi con un tiro a giro chirurgico. La ciliegina è l’assist del 4-0 a Lukaku”. Benissimo anche Barella, che prende 8: “E’ il signore delle Final Eight”, commenta Tuttosport che assegna 7,5 a D’Ambrosio e Brozovic, quest’ultimo etichettato come “Arsenio Lupin” quando ruba palla a Stepanenko per dare il là all’azione del 3-0.