Inter-Shakhtar, definito il programma della vigilia: ecco tutti gli appuntamenti di martedì

L’Inter si prepara alla decisiva sfida con lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì sera. Martedì, alla vigilia dell’impegno di Champions League, Antonio Conte affronterà incontrerà i giornalisti in conferenza stampa alle 13.30, mentre alle 15.30 ci sarà la seduta di rifinitura aperta in parte alla stampa ad Appiano Gentile.

Nel pomeriggio, alle 17:20 sarà il turno della conferenza stampa di Castro. L’allenamento Shakhtar sul terreno del Meazza è in programma invece alle 18.