Trevisani: “Inter, lo Shakhtar è forte ma si può battere. Sanno giocare solo al loro ritmo”

«Sono forti concentrati e sanno giocare a pallone. Hanno più difesa del Bayer anche se hanno meno talento e giocano tanto. Se si aspetta di prendere gol si prende gol. Il Basilea ha fatto una brutta partita stasera, Sono forti ma si possono battere».

Dopo le partite di Europa League che hanno definito le semifinali, Riccardo Trevisani ha parlato così dello Shakhtar, la rivale dei nerazzurri sulla strada verso la finale della coppa. Il giornalista ha anche aggiunto: “Sanno giocare solo al loro ritmo, altrimenti vanno in difficoltà. Non ricordo un’edizione in cui è stato così facile prevedere le semifinaliste. Il ballo delle certezze. Saranno due grandissime partite“.

(Fonte: SS24)