Champions League, Inter-Sheriff: le attività della vigilia

Il tecnico dei nerazzurri Inzaghi parlerà domani alle ore 16 alla vigilia della sfida di Champions

MILANO - In vista di Inter- Sheriff Tiraspol, terza gara del gruppo D di Champions League, in programma allo stadio Meazza il prossimo 19 ottobre con calcio di inizio alle ore 21, ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 18 ottobre 2021: