Inter, vola prevendita per lo Sheriff con stadio al 75%: siamo a 40mila biglietti

L'Inter di Inzaghi affronterà sabato la Lazio all'Olimpico in campionato e poi è attesa dal match casalingo di Champions League

Numeri importanti per l’Inter verso la sfida di Champions League in programma martedì contro lo Sheriff. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono ottenere la prima vittoria nel girone, di fronte c’è la vera sorpresa, reduce dalla vittoria contro il Real Madrid di Ancelotti. Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi, “con gli stadi riaperti al 75%, vola la prevendita in vista di Inter-Sheriff di martedì in Champions: siamo quasi a quota 40.000 biglietti staccati e l'obiettivo in viale della Liberazione è di arrivare tra i 45 e i 50 mila presenti”.