Inter-Sheriff Tiraspol, da domani biglietti in vendita: tutte le informazioni

Tutte le informazioni riguardanti la vendita dei tagliandi per la terza gara del girone D di Champions League

Al termine della sosta delle Nazionali l’Inter tornerà in campo a San Siro per il matchday 3 della fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022. Dopo la trasferta di campionato contro la Lazio, alle ore 21 di martedì 19 ottobre, i nerazzurri ospitano la rivelazione Sheriff Tiraspol, a punteggio pieno nel Gruppo D, reduce dalla vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid. Servirà la spinta di San Siro per caricare i ragazzi di Mister Inzaghi. Vi aspettiamo!

In attesa della formalizzazione dell’incremento di capienza degli stadi e di conoscere le relative regole di occupazione dei posti a sedere, i settori inizialmente in vendita saranno proposti con la tradizionale scacchiera al 50%.

INTER-SHERIFF TIRASPOL, BIGLIETTI IN VENDITA

FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita della terza sfida del girone di UEFA Champions League 21-22, ricordando chei si potrà accedere allo stadio solo esibendo agli ingressi il GreenPass. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e non saranno cedibili a terze persone.

FASE 1 | MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE VENDITA ANTICIPATA PER GLI ABBONATI 19/20

La prima fase di vendita biglietti Inter-Sheriff Tiraspol prenderà il via alle ore 10.30 di mercoledì 6 ottobre e riguarderà i soli abbonati alla stagione 19/20. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, infatti, sarà possibile utilizzare il numero della tessera SiamoNoi per acquistare per sé e fino a un massimo di altri tre accompagnatori, in un qualsiasi settore dello stadio disponibile. Il secondo anello verde sarà riservato ai soli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

FASE 2 | GIOVEDÌ 7 OTTOBRE VENDITA RISERVATA AI SOCI INTER CLUB 2021/2022

La seconda fase di vendita inizierà alle ore 10.30 di giovedì 7 ottobre e riguarderà i soci Inter Club che hanno sottoscritto il tesseramento per la stagione 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno sarà possibile acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club ad un prezzo dedicato.

FASE 3 | VENDITA LIBERA

L’ultima fase di vendita libera prenderà il via alle ore 10.30 di venerdì 8 ottobre per tutti i posti rimasti disponibili.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto ai tifosi di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio e si consiglia di esibire il Green Pass preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi.

(inter.it)