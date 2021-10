Inzaghi: “Sheriff, vittorie non arrivate a caso. Inter, tutto dipende da te”

Prima della sfida contro la squadra moldava, sono state mandate in onda le parole dell'allenatore nerazzurro che ha caricato la squadra

Simone Inzaghi, anche a Inter TV, ha ribadito che l'unico risultato per i suoi nella gara contro lo Sheriff è la vittoria: «Nella prima con il Real il risultato è stato ingiusto, avevamo fatto un'ottima partita. Contro lo Shakhtar penso il risultato più giusto. Che gara mi aspetto con lo Sheriff? Abbiamo bisogno di vincere e dovremo mettere tanta attenzione, non hanno vinto finora per caso. Questa gara è la terza, non abbiamo ancora vinto e penso che abbiamo tutte le possibilità per vincere ma dipenderà da come affronteremo la gara. Contare su tutti? È l'augurio che mi faccio, spero di avere tutti a disposizione».