Inter-Sheriff, Labate: “In serate come queste capisci perché Conte…”

Il pensiero del giornalista e tifoso dell'Inter dopo la vittoria della squadra di Simone Inzaghi in Champions League

Non sbaglia l'Inter di Simone Inzaghi, che nella gara decisiva contro lo Sheriff Tiraspol tira fuori il carattere e porta a casa i primi tre punti della campagna europea. Uno dei protagonisti è stato Arturo Vidal, autore del gol del temporaneo 2-1 nerazzurro e di una prestazione davvero importante. Il cileno è poi stato incensato da Tommaso Labate, giornalista e tifoso nell'Inter, che ha scritto su Twitter: "In serate come queste capisci perché così tanti allenatori, tra cui Antonio Conte, si sono sempre intestarditi per avere in rosa un certo Arturo Vidal".