Inter-Sheriff, Ranocchia festeggia sui social: “La vittoria era l’unica via”

La squadra nerazzurra doveva necessariamente vincere contro i moldavi e i tre punti consentono di guardare con più positività al cammino europeo

Tutti uniti, sempre, anche quando si gioca meno. Se D'Ambrosio urlava dalla panchina che sembrava un Inzaghi bis, Andrea Ranocchia festeggia la vittoria dell'Intercon i tifosi, sui social. Alla terza giornata del girone di CL sono arrivati i tre punti tanto attesi che rimettono in gioco la formazione nerazzurra. Senza questi tre punti la qualificazione agli ottavi sarebbe stata completamente in discussione. E allora arriva la pacca sulla spalla della squadra: "La vittoria era l'unica via! Forza Inter!", ha scritto il difensore nerazzurro. Se era l'unica via, la formazione nerazzurra l'ha imboccata.