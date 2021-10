CdS – Inter, con lo Sheriff partita che ‘vale doppio’. Ieri ad Appiano…

Impegno già decisivo per le sorti in campo internazionale dei nerazzurri questa sera al Meazza

Ci siamo. E' arrivato il giorno di Inter-Sheriff, primo crocevia della stagione nerazzurra. Si legge sul Corriere dello Sport: "Ieri alla Pinetina c'era quasi tutto lo Stato Maggiore nerazzurro, dall'ad Marotta al ds Ausilio, passando per il suo vice Baccin, il direttore del marketing Danovaro e quello della comunicazione Pedinotti. L'atmosfera era quella della partita che "vale doppio" perché senza un successo contro i moldavi primi nel girone, la corsa verso gli ottavi diventerebbe tremendamente in salita. E in viale della Liberazione il passaggio del turno serve anche a livello economico visto che, tra gettone della Uefa, aumento del market pool e incasso dell'ottavo in casa, "ballano" una ventina di milioni o poco meno".