Inter, si vota il gol più bello di ottobre: 10 reti in lizza, tocca ai tifosi

I tifosi dell'Inter potranno scegliere il gol più bello del mese di ottobre sul sito ufficiale: 10 reti in lizza

È il momento del Digitalbits GOAL OF THE MONTH! Si parte con la seconda "puntata" della stagione, quella che racchiude i gol più belli segnati da Prima squadra, Primavera e Prima squadra Femminile. Il primo vincitore della stagione, riferito ai mesi di agosto e settembre, è stato Federico Dimarco, con la sua punizione segnata alla Sampdoria.

Nel mese di ottobre sono stati tanti i gol segnati dalle tre principali squadre nerazzurre. L'elenco dei 10 gol in lizza per il premio sono tanti.

Si parte dal tuffo di Edin Dzeko con il Sassuolo, arrivato pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Si passa a due bellissimi gol segnati da Cesare Casadei con la Primavera: a Empoli controllo e tiro al volo al 95' per il pareggio, contro lo Sheriff un imperioso stacco di testa. Sempre dalla Primavera arriva il gran sinistro da fuori di Nikola Iliev, contro l'Hellas. Ajara Nchout e la sua magia contro la Juventus nel campionato femminile è un'altra candidata forte al premio del mese.

Tra i favoriti per la vittoria c'è sicuramente Edin Dzeko e la sua volée di sinistro all'incrocio, in Champions contro lo Sheriff: un gol bellissimo. Stessa partita per la girata al volo di De Vrij. Un altro difensore è nell'elenco: Danilo D'Ambrosio con la sua incursione contro l'Empoli, assist show di Sanchez e colpo di testa vincente. Chiudono la top 10 i due meravigliosi gol di Joaquin Correa contro l'Udinese: discesa e destro vincente e, poco dopo, tiro piazzato dal limite.