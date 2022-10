Caos Firenze, ecco perché l’Inter sceglie il silenzio. “C’è la netta convinzione che…”

"L’Inter sceglie la linea del silenzio. Il giorno dopo il successo sulla Fiorentina ma soprattutto dopo le tensioni successive al fischio finale (e al gol di Mkhitaryan al 95’), il club nerazzurro considera ormai chiusa l’intera vicenda. Nessuna presa di posizione ufficiale, dunque. Né tantomeno le scuse richieste dalla Fiorentina attraverso un comunicato". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a quanto accaduto al Franchi al termine di Fiorentina-Inter. "Resta evidentemente il profondo dispiacere per l’accaduto e per un clima all’interno del Franchi ritenuto fin troppo agitato, ma non è più il caso di andare oltre: solo guardare avanti, insomma. Anche perché mercoledì ci sarà la sfida in Champions League con il Viktoria Plzen che, in caso di vittoria, permetterebbe all’Inter di qualificarsi alla seconda fase del torneo", spiega ancora il quotidiano.