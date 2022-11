Inter, non sei sola per Singo: ci pensa anche la Juventus, servono 10 milioni

Tra i nomi valutati dall'Inter per rinforzare la batteria degli esterni c'è anche Wilfried Singo. Sull'ivoriano del Torino, come scrive Tuttosport, è pronta a inserirsi la Juventus, senza dimenticare l'interesse di altre big del calcio italiano:

"Ventuno anni (ne compirà 22 il giorno di Natale), l'ivoriano del Toro convince per la giovane età e dunque per gli ampi margini di miglioramento, oltre che, ovviamente, per caratteristiche e qualità (che hanno attirato su di lui anche gli occhi di Inter, Milan e Napoli). La società granata ha esercitato l'opzione per prolungare il suo contratto dal 2023 al 2024, ma essendo la prossima l'ultima estate in cui potrà monetizzarne la cessione dovrà comunque essere disposta a trattare sulla cifra di circa 10 milioni a cui pensa di chiudere l'operazione una volta finita la stagione. E per trattare di meno, o farlo a proprio vantaggio, potrebbe anche essere disposta a discutere dell'operazione a gennaio".