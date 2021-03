Biasin: “Inter, a volte bisogna resistere. Skriniar era al fondo dello spogliatoio. Ma…”

Il giornalista ha parlato del giocatore che ha segnato nella gara contro l'Atalanta e di una vittoria difficile dei nerazzurri

L'Inter ha dovuto stringere i denti per vincere la partita contro l'Atalanta. Ma i tre punti sono arrivati e Biasin ha subito detto la sua su Twitter in merito a quanto successo nella sfida del Meazza: «Molti parlano di "bel calcio": per me bel calcio significa anche accettare la superiorità tecnica dei propri avversari, mettere insieme una grande fase difensiva e "resistere". Questa sera l'Inter è stata "squadra" nel senso migliore del termine. Bravissimi».