Inter, Skriniar da sacrificabile a cardine: ora Conte ha il suo ‘braccetto’

Il difensore slovacco è ormai titolare inamovibile dopo i mesi di sofferenza nello scorso campionato

Ma tutto è sfumato e ora il destino si è completamente capovolto, come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: "Skriniar, al termine della scorsa stagione, era diventato sacrificabile. Vero che, tra lui e Godin, Conte aveva scelto di far partire l’uruguayano. Ma lo slovacco non era certo blindato. In modo particolare se la sua cessione avesse spalancato le porte della Pinetina a Kantè. Una bella differenza rispetto a questi ultimi mesi, con Skriniar cardine di una difesa di nuovo ermetica, autore di 3 gol pesanti, ma soprattutto pienamente padrone del ruolo di “braccetto” della difesa a 3".