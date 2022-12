TS – Inter-Skriniar, le carte sono note. L’offerta del PSG è ancora valida

Il quadro della situazione sul rinnovo del difensore slovacco ancora in ballo dopo l'offerta presentata dal club nerazzurro

Milan Skriniar rinnoverà il suo contratto con l'Inter? Se lo chiedono ormai da giorni i tifosi nerazzurri, ancora in attesa di una risposta definitiva così come i dirigenti di viale della Liberazione. L'offerta è sul tavolo e tocca ora allo slovacco fare l'ultimo passo, come sottolinea anche TuttoSport questa mattina.