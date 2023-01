Inter-Napoli, Skriniar gioisce sui social. I tifosi insistono: “Rinnova subito”

Lo slovacco non ha ancora firmato il prolungamento con il club nerazzurro e i tifosi gli chiedono di restare sui social

Al momento sembra concentratissimo sul campo e domani poi chissà. Perché se gli interisti si preoccupano del suo rinnovo non ancora rinnovato, Milan Skriniar invece pensa partita dopo partita.

E dopo quella vinta contro il Napoli arriva il suo post di gioia: "Si riparte con una grande vittoria", ha scritto lo slovacco. I cuoricini sono nerazzurri, l'Inter viene taggata puntualmente. I suoi follower però non pensano al Napoli e i commenti sono tutti simili: "Sì ma rinnova, non fare sciocchezze"; "Ma cosa aspetti a rinnovare?"; "Metti questa firma sul rinnovo". Perché la vittoria sulla capolista per gli interisti è importante ma il futuro altrettanto.