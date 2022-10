Inter, Skriniar rinnova con i soldi della Champions: fissato il primo incontro

Il matrimonio tra Milan Skriniar e l'Inter può proseguire. Il passaggio del turno in Champions League praticamente ad un passo regala ai nerazzurri il prolungamento del contratto del difensore slovacco, in scadenza il 30 giugno 2023.

L'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno in programma un'offerta al rialzo da presentare a Skriniar, con il beneplacito della proprietà. Come riferisce Tuttosport, nei prossimi giorni è fissato l'incontro con il procuratore dello slovacco per gettare le basi del rinnovo del contratto.