Inter-Skriniar, volontà reciproca di rinnovare: “Ma tempi non ancora maturi”

Nelle idee dell’Inter, il prossimo a prolungare il contratto sarà Milan Skriniar . Escludendo i giocatori in scadenza, è lui la priorità ora dei dirigenti nerazzurri. Ma non ci sarà una chiusura immediata, nonostante la volontà reciproca di prolungare.

“I tempi non sono ancora maturi, al di là della volontà del club. Dopo gli ultimi risultati, infatti, la dirigenza ha deciso di congelare ogni discorso: se ne parlerà soltanto a bocce ferme, quindi a fine stagione. Con la scadenza nel 2023, per Skriniar non cambia molto. Diversa, invece, la situazione di Perisic e Handanovic, visto che i loro contratti si esauriranno a giugno. Ma ora, in casa nerazzurra, è più importante non avere distrazioni rispetto al campo”, si legge.