Inter-Smalling, bis a zero? L’offerta della Roma e la posizione del giocatore

Il difensore inglese non ha ancora deciso il suo futuro: il club nerazzurro ci prova ma la Roma vuole trattenerlo

L' Inter continua a monitorare la situazione di Chris Smalling . Il difensore inglese, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, continua a tentennare sul rinnovo con la Roma.

"Smalling ha un’opzione di rinnovo per un’altra stagione (alle stesse cifre) che potrà esercitare dopo il 50% delle partite giocate: il giocatore ha chiesto tempo per riflettere prima di prendere una decisione, la Roma come risposta gli ha offerto un contratto biennale ma con uno stipendio più basso rispetto ai 3,5 milioni di euro netti che percepisce dal 2020" spiega il Corriere dello Sport.