Inter, il nuovo sponsor sarà Socios.com: trattativa di fatto conclusa, le cifre

Dopo la fine dell'era Pirelli, la società nerazzurra avrà un nuovo sponsor sulle maglie già in America: affare ai dettagli

“Manca ancora da sistemare qualche dettaglio, ma la trattativa con la piattaforma che rende i tifosi più "partecipi" della vita della società è di fatto conclusa. La prossima settimana forse arriverà l'annuncio ufficiale del matrimonio e Socios.com raccoglierà l'eredità di Pirelli. Accordo su base pluriennale intorno ai 20 milioni a stagione compresi i bonus che, in casi come questo, possono essere ricchi. Potrebbe dunque esserci una base fissa e una parte variabile legata non solo ai risultati della squadra, ma anche al coinvolgimento dei tifosi nerazzurri, in particolare al loro acquisto di "token" (su Socios.com) per influire in alcune decisioni "minori" del club. […] Ci saranno i tempi tecnici per far usare ai nerazzurri le nuove maglie con il "fresco" main sponsor già contro l'Arsenal il 25? Vedremo. Di certo iniziare la Serie A senza un marchio sulla maglia non sarebbe stato il massimo. Pericolo scongiurato”, si legge.