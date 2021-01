Grande Inter con il Crotone? Non per il CorSera: “Soffre per un’ora. Conte per disperazione…”

L‘Inter apre l’anno 2021 con una vittoria mastodontica nel punteggio contro il Crotone, 6-2. Eppure, non tutto fila liscio. Almeno secondo il Corriere della Sera, che racconta:

“Contro il Crotone, al di là del punteggio tennistico maturato nel finale, l’Inter soffre per un’ora. La squadra di Stroppa ha cuore e buone trame (…). Poi l’Inter dilaga. Tre gol in ventitrè minuti, l’ultimo di turbo Hakimi. Non tutto, come detto, fila liscio. La difesa, attaccata sulle fasce, a tratti balla. Soprattutto non funziona Vidal, titolare dopo un mese e sostituito per disperazione da Conte con Sensi dopo un tempo in cui è fuori dal gioco e commette un inutile fallo da rigore su Reca“.

(Fonte: Corriere della Sera)