EDICOLA CDS – Il sogno Inter è un’impresa a Liverpool

"Il sogno Inter è un'impresa a Liverpool". Recita così il titolo della copertina del Corriere dello Sport sulla prima pagina di martedì 8 marzo 2022

"Il sogno Inter è un'impresa a Liverpool". Recita così il titolo della copertina del Corriere dello Sport sulla prima pagina di martedì 8 marzo 2022. "Si parte dallo 0-2 dell'andata". In taglio alto, invece, spazio all'intervista a Cannavaro: "Scudetto per quattro. Errore clamoroso tagliare fuori la Juve. E il Napoli rimane in corsa"