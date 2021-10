Inter, Lautaro dalla panchina con la Lazio? Due soluzioni a sorpresa in attacco

Simone Inzaghi sta ragionando su tutte le possibili mosse per la sfida in programma sabato allo stadio Olimpico

C’è la possibilità che Lautaro Martinez parta dalla panchina contro la Lazio. Dipenderà tutto dalle sue condizioni dopo impegni e viaggi con la sua Argentina, senza dimenticare che in settimana l’Inter sarà impegnata in Champions League. Per questo Simone Inzaghi sta pensando a delle soluzioni alternative, anche a causa dello stop di Correa.