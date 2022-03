Inter, sondaggio sul miglior calciatore del mese di marzo: 4 candidati proposti

Spazio al consueto appuntamento social dedicato ai tifosi nerazzurri: a loro il compito di eleggere l'MVP di marzo

La sfida contro la Fiorentina ha chiuso gli impegni ufficiali di marzo dei nerazzurri che scenderanno nuovamente in campo domenica 3 aprile alle 20:45 per il big match contro la Juventus, al termine della sosta per gli impegni delle nazionali. Il mese di marzo si è aperto con il pareggio a reti inviolate contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia, seguito dal successo per 5-0 contro la Salernitana. Poi, la prova di carattere ad Anfield, che nonostante la vittoria firmata da Lautaro Martinez ha chiuso il percorso europeo della squadra e il doppio 1-1 contro il Torino e i viola.