GdS – Inter, verso il Real Madrid: “Non è da escludere la sorpresa in attacco”

Le ultimissime sulla formazione anti-Real dei nerazzurri dalla Gazzetta dello Sport: occhi puntati sull'attacco

La sfida contro il Real Madrid è sempre più vicina. A poche ore dal match, La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla formazione dell’Inter di Simone Inzaghi e si sofferma in particolare sull’attacco: “Tutto lascia pensare che l’attacco sarà ancora una faccenda per Dzeko e Lautaro, ma non è escluso che il tecnico estragga dal cilindro una sorpresa dell’ultim’ora. Il Toro è, almeno in teoria, l’unico sicuro di partire titolare, con il bosniaco logico favorito per status ed esperienza. Ma Inzaghi ha imposto silenzio e riservatezza per non svelare subito le proprie carte”, si legge.