Inter, rinnovo a sorpresa: Kolarov firma per un altro anno, ecco il motivo

Dopo i prolungamenti di Ranocchia e D'Ambrosio, anche Kolarov dovrebbe allungare di un anno il suo contratto con l'Inter

Ieri sera l'Inter ha annunciato i rinnovi di un anno di Ranocchia e D'Ambrosio che faranno parte della rosa di Inzaghi per la prossima stagione. Ma non sarà gli unici a rimanere ad Appiano. A sorpresa sta per prolungare il contratto anche Kolarov che sembrava ormai in partenza.

"Sembrava destinato ad altri lidi, era tentato da un’esperienza al Bologna, ma alla fine sembra essersi deciso ad allungare di un anno ancora la sua esperienza in nerazzurro. Più che l’apporto in campo, il club è rimasto soddisfatto dal contributo nello spogliatoio dei campioni di Italia: lì il serbo ha portato cultura del lavoro, esperienza ed estrema serietà. Kolarov continuerà così ad essere il vice-Bastoni, ruolo per cui Inzaghi avrebbe inizialmente voluto un suo fedelissimo ai tempi della Lazio: Stefan Radu ha, però, scelto di prolungare in biancoceleste e, a quel punto, i nerazzurri si sono decisi a insistere sulla soluzione interna. Per questo hanno proposto a Kolarov un altro anno di contratto, accettato dopo qualche riflessione", si legge su La Gazzetta dello Sport