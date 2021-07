Ripert martella Calhanoglu: “Hakan, sorriso contagioso e tanta voglia di Inter”

Nella giornata di ieri, Hakan Calhanoglu, nuovo acquisto dell'Inter, ha preso contatto con Appiano Gentile, centro d'allenamento nerazzurro

"Primo giorno bagnato, ma solo il tempo ci dirà se sarà stato anche fortunato. Ma intanto a vederlo correre e sgobbare da solo, sotto la pioggia battente, dà già la misura della voglia di mettersi al lavoro e di conquistare in fretta l’Inter. Hakan Calhanoglu è sbarcato ieri mattina per la prima volta alla Pinetina, per la prima doppia seduta della nuova avventura in nerazzurro. Lavoro in palestra al mattino e ripetute sul campo nel pomeriggio, in compagnia “esclusiva” del preparatore atletico Ripert, e di un sorriso già contagioso".