Repubblica – Inter, la sosta una manna dal cielo. Inzaghi, senza Brozovic…

7 punti nelle ultime 7 partite per i nerazzurri, che non vanno oltre al pareggio casalingo contro la Fiorentina

"Sette punti in sette partite. Una sola vittoria, con la Salernitana, dal 5 febbraio scorso, giorno della sconfitta col Milan nel derby. Contro la Fiorentina l'Inter non è andata oltre il pari e ha confermato il periodo no. Per la squadra di Inzaghi la sosta delle nazionali arriva come una manna dal cielo, ma potrebbe essere troppo tardi. Le due settimane di stop restituiranno ai nerazzurri dall'infortunio Marcelo Brozovic, regista e uomo ovunque a cui l'allenatore non ha saputo trovare un'alternativa. Alla ripresa, a partire dalla trasferta con la Juve del 3 aprile, l'Inter non dovrà sbagliare praticamente più nulla se vuole sperare di rimanere attaccata a quel sogno di scudetto nato e coltivato fra novembre e dicembre scorsi, quando il cielo era sempre azzurro. Per riuscirci, oltre a contare sugli inciampi di chi precede, dovrà fare molto di più del poco che si è visto nelle ultime gare. Anche perché se i bianconeri dovessero vincere con la Salernitana, a Torino avranno l'occasione del sorpasso, al lordo della gara che l'Inter deve ancora recuperare a Bologna".