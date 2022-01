Sky – Inter, è testa a testa per sostituire Calhanoglu. Il favorito al posto di Dzeko

Le ultimissime sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi per Bologna-Inter. L'allenatore deve sostituire due titolarissimi

Le ultimissime sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi per Bologna-Inter. L'allenatore nerazzurro deve sostituire due titolarissimi: lo squalificato Calhanoglu e Dzeko, positivo al Covid-19.

Come riporta Sky Sport, "ci sono due ‘buchi’ da riempiere nella formazione nerazzurra. Inzaghi presumibilmente dietro schiererà il solito trio con Bastoni e Skriniar ai lati di de Vrij. In mediana è battaglia tra Gagliardini e Vidal. I due al momento sono praticamente al 50% quali vice Calhanoglu. Davanti invece sicuro Lautaro Martinez con Sanchez in leggero vantaggio su Correa che potrebbe comunque avere un discreto minutaggio", si legge.