Bologna-Inter, chi al posto di Calhanoglu? “Inzaghi ha fatto la sua scelta”

L'Inter sta preparando il match del 6 gennaio contro il Bologna e Inzaghi dovrà scegliere il sostituto di Calhanoglu, assente in quanto squalificato.

L'Inter sta preparando il match del 6 gennaio contro il Bologna e Inzaghi dovrà scegliere il sostituto di Calhanoglu, assente in quanto squalificato. "All’andata, per esempio, al posto del turco giocò Matias Vecino (che fece pure gol): in altri tempi l’uruguaiano avrebbe avuto chance per essere titolare, ma l’atteggiamento mostrato dopo il suo ingresso in campo con il Torino (quando pure Perisic l’ha richiamato) è rimasto bene in mente all’allenatore e al suo staff", ricorda Tuttosport che lancia Gagliardini titolare mentre Vidal è l'alternativa, con Brozovic e Barella titolarissimi.