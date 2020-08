Milan Skriniar non è più considerato incedibile dall’Inter: il difensore slovacco non è riuscito a ripetere in questa stagione quanto dimostrato negli anni passati, e nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile scambio con Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham. Secondo Libero, i nerazzurri avrebbero già scelto il sostituto: “Si segue Izzo, soprattutto in caso di decollo dello scambio Skriniar-Nbombelé“.