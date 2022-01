Non è l’Inter di sempre, ma alla fine conta il risultato. La sosta per recuperare energie

Vittoria nel finale per l'Inter che supera il Venezia e si porta a +5 dal Milan in attesa che i rossoneri giochino questa sera contro la Juventus

"L’Inter vince all’ultimo respiro e ancora in rimonta, la terza nelle ultime quattro partite dopo quella con la Juve in Supercoppa e contro l’Empoli in Coppa Italia. Il gol da tre punti lo firma Dzeko al novantesimo, rompendo un incantesimo che durava da quaranta giorni e che permette alla capolista di tentare la fuga. La regina allunga a più cinque sul Milan secondo e stasera Simone Inzaghi potrà mettersi comodo davanti alla televisione per vedere la sfida tra i rossoneri e la Juventus. Prima però farà bene a analizzare le titubanze della sua banda dentro una vittoria da copione, ma molto più complicata e faticosa del previsto anche per le pessime condizioni del campo. L’Inter non è quella di sempre. Fiacca, molle, stanca, per lunghi minuti impotente di fronte all’organizzato Venezia, che il Covid non ha snaturato e che è rimasto in partita sino alla fine, chiudendo ogni varco e ripartendo in contropiede", racconta il Corriere della Sera.