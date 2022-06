TS – Inter, sovraffollamento nel reparto avanzato: da piazzare ben 8 attaccanti

Con l'affare Lukaku in dirittura d'arrivo e in attesa di capire cosa fare con Dybala, l'Inter si ritrova a fare i conti con un tangibile sovraffollamento in attacco. Tuttosport fa il punto della situazione: "Marotta e Ausilio devono ora creare il sopracitato spazio nel reparto offensivo. Perché è vero che per l'eventuale ingaggio di Dybala servirà far uscire due fra Sanchez, Dzeko e Correa, ma al momento l'Inter, escludendo ovviamente Lautaro Martinez e l'imminente Lukaku bis, ha sotto contratto a livello di prima squadra altri sei giocatori. In ordine sparso: Pinamonti, Satriano, Esposito, Salcedo, Mulattieri e Oristanio.

Partiamo dai big: l'Inter attende a Milano l'agente dell'attaccante cileno, Felicevich. Con lui definirà la rescissione di Vidal (4 milioni), mentre dovrà discutere di Sanchez che ha il contratto fino al 2023 con un ingaggio da 7 milioni netti. Per lui non ci sono opzioni di uscita con 12 mesi di anticipo a una cifra già predefinita, quindi ci sarà da trattare. Anche perché l'Inter vorrebbe incassare qualcosa dalla sua cessione, ma i club eventualmente interessati - Olympique Marsiglia e Siviglia (il giocatore sogna il Barcellona che non ricambia il sentimento per ora) - non possono spingersi su ingaggi così alti. Insomma, l'uscita del Niño Maravilla non sarà semplice.

Idem per Dzeko che ha scelto l'Inter lasciando a malincuore Roma e non vorrebbe andare via. L'Inter non vuole scaricarlo, ma se il bosniaco troverà una club disposto a proporgli un biennale, lo lascerà andare. Per Correa, invece, serve un'offerta concreta - almeno 25 milioni -, ma Inzaghi lo vorrebbe tenere. Per quanto riguarda gli altri, Pinamonti è conteso da più club; Satriano, promesso in prestito all'Empoli nell'affare Asllani, ha preso tempo e se dovesse optare per altre soluzioni potrebbe tornare in ballo con i toscani Esposito, corteggiato dall'Anderlecht. Salcedo e Mulattieri, dopo Spezia e Crotone andranno ancora via in prestito (sempre che non arrivino offerte per la cessione), mentre Oristanio potrebbe rimanere al Volendam in Olanda".