Spalletti, no alla Fiorentina: solo una cosa gli interessa davvero, l’ex Inter in Italia direbbe sì a…

Luciano Spalletti non sarà l’allenatore della Fiorentina. Il Corriere dello Sport spiega la scelta dell’ex allenatore di rifiutare la possibile proposta viola, rivelando le intenzioni dell’ex tecnico dell’Inter.

“Non è questione di stipendio, i 5-6 milioni che chiederebbe. A 60 anni, alla soglia dell’ultimo ciclo della carriera che lo porterà ai 65, Spalletti cerca un progetto di alto livello, in grado di fargli vincere trofei subito, l’unica cosa che gli interessa davvero. Il tecnico ha confidato ad amici di essere rimasto grande tifoso della Fiorentina, ma di voler andare allo stadio da tifoso. Sogna la Premier, mentre in Italia direbbe sì solo a una big, e la Fiorentina, al momento, non lo è. Se a primavera non dovesse ricevere proposte, Spalletti potrebbe forse ripensarci ma prendere un tecnico che considera Firenze un ripiego non sarebbe un buon inizio“.