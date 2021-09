CorSera – Inter, bilancio in rosso. Il club spera in un miglioramento dei conti grazie a…

Con la riapertura degli stadi l'Inter spera di poter rendere meno grave il passivo di bilancio accumulato nell'ultimo esercizio

Come spiega Corriere.it "A incidere nel rosso di bilancio sono principalmente l’azzeramento degli introiti da botteghino, la liquidazione dei rapporti sportivi (quello con Antonio Conte ad esempio) e le riduzioni delle entrate dagli sponsor. Il club però ha già avviato il percorso di riequilibrio dei conti perseguendo due obiettivi: il raggiungimento della stabilità finanziaria e il mantenimento della competitività della squadra (come peraltro si evince dalla campagna acquisti effettuata in estate per colmare le partenze di Lukaku e Hakimi). Non a caso le operazioni di mercato svoltesi nella recente finestra di trattative avranno ripercussioni positive nell’ottica della sostenibilità".