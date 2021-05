Biasin: “Inter, no spese pazze. Ecco cosa si può ipotizzare. Tra Conte e Zhang…”

Si è chiusa la trattativa tra Suning e il fondo di investimenti americano Oaktree: finanziamento da 275 milioni di euro

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, analizza la chiusura della trattativa tra Suning e Oaktree: "Cosa significa tutto ciò in soldoni? Che all'ombra della Madonnina arriveranno Kante e Messi? No, non sarà l'estate delle spese, ma è possibile ipotizzare un consolidamento dell'attuale gruppo di lavoro, condizione indispensabile per convincere mister Antonio Conte a restare in plancia.