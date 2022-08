Inter-Spezia, pagelle CdS: “Lautaro il migliore, gol da top. Inzaghi? La sua Inter…”

Tutti voti alti e nessuna insufficienza per l'Inter secondo il Corriere dello Sport in merito al match vinto 3-0 con lo Spezia

Tutti voti alti e nessuna insufficienza per l'Inter secondo il Corriere dello Sport in merito al match vinto 3-0 con lo Spezia. Il migliore è Lautaro (voto 7,5) che "prima impegna Dragowski, poi lo fa piangere: ora, l’assist di Lukaku è da applausi, ma il suo gol è da grandissimo attaccante. Poi ne sbaglia un altro che sembra fatto". Grande prova anche per Dumfries, Barella, Calhanoglu, Lukaku e Dimarco (voto 7) ma sono più che sufficienti anche De Vrij e Bastoni oltre a Dzeko e Correa. 6, invece, per Skriniar e Handanovic oltre al subentrato Gosens. 7, invece, il voto di Inzaghi: "La sua Inter comincia con il freno a mano tirato, poi mette le marce alte e a quel punto evidenzia tutte le sue infinite potenzialità".