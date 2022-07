Inter-Spezia, aperta la vendita dei biglietti: tutte le info utili

Chiusa con numeri record la campagna abbonamenti, si apre oggi, venerdì 8 luglio, la vendita dei biglietti per Inter-Spezia

MILANO – Chiusa con numeri record la campagna abbonamenti, si apre oggi, venerdì 8 luglio, la vendita dei biglietti per Inter-Spezia, l’esordio casalingo del campionato 2022-23 dei nerazzurri che scenderanno in campo per la prima a San Siro sabato 20 agosto alle 20:45.