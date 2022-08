Inter-Spezia, Beccalossi: “Skriniar tolto dal mercato? Top player di prima fascia, è già…”

Evaristo Beccalossi ha raccontato ai microfoni di Inter TV la sua emozione per la prima partita stagionale nerazzurra a San Siro: "Bello tutto. Si ricomincia un percorso importante, dopo quello grande e importante dell'anno scorso. Siamo fiduciosi, bisogna essere sereni. La squadra è ancora lì ed è stata rinforzata. É ritornato Lukaku. Bisogna stare calmi e camminare. Chiaro che oggi in casa bisogna fare tre punti. Skriniar via dal mercato? Lo sapete meglio di me. Lui è di prima fascia. Un top player. Essere riusciti a trattenerlo è già un grande passo, come giocatore non si discute. Insidia? San Siro pieno, bisogna aspettare il momento giusto per sbloccare la gara. A questi livelli qui basta entrare a San Siro, sentire i tuoi tifosi. E poi sul campo ti costruisci il risultato".