Inter-Spezia, Gagliardini: “Contento per il gol. Bello segnare davanti ai tifosi”

Alla fine del primo tempo il giocatore ha parlato con DAZN delle sue sensazioni dopo aver segnato la rete del vantaggio

Alla fine del primo tempo della gara tra Inter e Spezia, ai microfoni di DAZN è arrivato il commento di Roberto Gagliardini, primo gol in campionato per lui: «Sono estremamente contento per il gol, importante perché ci sta dando questo vantaggio. Dobbiamo continuare così: poi segnare davanti a tutti i tifosi è sempre bello».