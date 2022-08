Sky – Inter, un solo dubbio per Inzaghi verso lo Spezia. Mkhitaryan punta al derby

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è terminato l'allenamento odierno per l'Inter con tutti i giocatori a disposizione di Inzaghi tranne Mkhitaryan. L'armeno proverà a recuperare per il derby in programma il prossimo 3 settembre ma la situazione sarà valutata nei prossimi giorni. Per quel che concerne la probabile formazione anti-Spezia, c'è un solo dubbio di formazione tra Dimarco e Gosens, con quest'ultimo che sta lavorando per ritrovare la forma. Dumfries e Bastoni, invece, potrebbero riprendersi il ruolo da titolare, dopo aver esordito a gara in corso contro il Lecce. Domani l'Inter si allenerà a San Siro per fare le prove generali dell'esordio interno, sabato sera contro i liguri.