Inter-Spezia, pagelle TS: Sensi innesta qualità a piene mani. “Lautaro? Nel primo tempo…”

Va diviso tra Achraf Hakimi e Stefano Sensi il premio di man of the match di Inter-Spezia di ieri: il centrocampista ha infatti il merito di aver cambiato l’Inter al momento del suo ingresso. E Tuttosport, nella sua edizione odierna, lo giudica con un 7: “Innesta qualità a piene mani in un’Inter che non ne ha. E ha pure il merito di conquistare il rigore che mette in ghiaccio la vittoria”.

Sufficienza invece per i due attaccanti, non particolarmente brillanti nella gara del Meazza: “Su rigore, segna il 147° gol in 300 partite tra Serie A e Premier, un cecchino pure in una giornata in cui appare evidentemente appannato dal superlavoro fatto nell’ultimo periodo”, scrive il quotidiano su Lukaku. Per quanto riguarda Lautaro, invece: ” Nel primo tempo tocca appena otto palloni come l’Icardi d’antan. Nella ripresa si mostra più pimpante e regala l’assist (il terzo del suo campionato) ad Hakimi”.