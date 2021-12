Inter-Spezia, sondaggio sul migliore in campo: 4 i candidati proposti

I nerazzurri hanno conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato grazie alle reti di Gagliardini e Lautaro

Lautaro Martinez, Roberto Gagliardini, Hakan Calhanoglu e Danilo D'Ambrosio. Sono questi i 4 calciatori nerazzurri in lizza per il premio di migliore in campo di Inter-Spezia, partita vinta per 2-0 dai nerazzurri a San Siro.