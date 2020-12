CorSera – Inter spietata con le piccole. Nello Spezia occhio a uno in particolare

Poche ore al calcio d’inizio di Inter-Spezia. I nerazzurri cercano tre punti per insidiare la vetta della classifica in un impegno decisamente alla portata, almeno sulla carta. Quest’anno i nerazzurri hanno mostrato il giusto atteggiamento contro le piccole, come riporta il Corriere della Sera: “La maratona della serie A è solo a un terzo del suo cammino, ma gli uomini di Conte hanno già mostrato di essere spietati contro le squadre della parte destra della classifica. Hanno lasciato per strada appena due punti, il pareggio contro il Parma, sui 21 in palio con le formazioni dal decimo posto in giù. La classifica è equilibrata e gli scontri diretti pesano quest’anno più che in passato, il grosso dei punti però va razzolato con le piccole. La differenza tra vincere o perdere lo scudetto sta proprio nel non sbagliare le partite più abbordabili. Lo Spezia neopromosso è avversario per nulla arrendevole. Il tecnico Italiano gli ha dato un’identità spiccata, un gioco ad alti ritmi e la classifica avrebbe potuto essere migliore se non avesse buttato via punti qua e là. L’Inter dovrà fare attenzione a Nzola, 24enne francese capace di segnare 6 gol in 8 partite“.