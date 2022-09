Inter, i tifosi spingono la squadra: vicino il sold out con Bayern, Torino e Roma

"Dopo i "pienoni" delle ultime tre uscite casalinghe a cavallo tra la scorsa stagione e quella attuale, l'Inter si prepara infatti a registrare il tutto esaurito anche nelle prossime tre sfide in programma al Meazza tra campionato e Champions. Secondo i dati in possesso del club nerazzurro, restano ormai solo poche migliaia di tagliandi ancora disponibili per vedere dal vivo la squadra di Inzaghi contro Bayern, Torino e Roma. Quasi esauriti anche gli ultimi "pacchetti Champions" a disposizione", riporta Gazzetta.it.

"Dopo i circa 71 mila spettatori raggiunti contro Sampdoria, Spezia e Cremonese, San Siro si tingerà di un nerazzurro intenso anche da qui a fine mese. Le vendite già registrate dall'Inter per i prossimi tre impegni casalinghi parlano chiaro. Oltre 70 mila biglietti già "volati" per la sfida dell'1 ottobre contro la Roma di Mourinho, più di 60 mila invece quelli venduti per l'impegno di sabato 10 settembre contro il Torino, numeri che fanno supporre un facile "sold out" nelle prossime ore. Esattamente quanto accadrà per l'esordio in Champions di mercoledì sera contro il Bayern Monaco, fanno sapere da viale della Liberazione in attesa di comunicare le cifre definitive. Ma c'è di più, perché i tifosi hanno quasi spazzolato anche i pacchetti Champions messi a disposizione per le tre partite casalinghe del Gruppo C contro Bayern Monaco, Viktoria Plzen e Barcellona", aggiunge il portale sportivo.