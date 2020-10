Poco meno di due ore al fischio d’inizio di Inter-Borussia Monchengladbach, esordio assoluto dei nerazzurri in Champions League. Antonio Conte dovrà fare a meno di Achraf Hakimi, risultato positivo al Covid-19: ritroverà invece Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, recuperati dopo aver contratto il virus la scorsa settimana. L’Inter, come si evince dalle immagini dello spogliatoio, scenderà in campo con la divisa nerazzurra: